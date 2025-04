Ilfattoquotidiano.it - Big Tech e tasse: così Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e Netflix hanno “risparmiato” 278 miliardi in 10 anni

Alphabet//Facebook,, le sei maggiori aziende tecnologiche Usa, nell’ultimo decennioeluso imposte per 277,8di dollari. È questa, secondo un rapporto della Fair Tax Foundation, la differenza tra le aliquote fiscali nominali che sulla carta si applicano a tutte le altre società e le cifre effettivamente versate all’erario da quelle che la fondazione definisce “Silicon six“, il cui fatturato annuo di 1.800di dollari è superiore al pil di quasi tutti i Paesi del mondo. Nel periodo 2015-2024 le sei Big– che lo scorso anno, en passant,speso 115 milioni di dollari in attività di lobbying negli Stati Uniti e in Ue –registrato ricavi per 11milae profitti per 2.500. E questi ultimi sono stati tassati con un’aliquota media globale pari solo all’18,8% nonostante quella ufficiale fosse in media del 29,7% negli Stati Uniti e del 27% a livello mondiale.