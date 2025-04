Auto si scontrano l’impatto è spaventoso persone incastrate tra le lamiere

Auto distrutte e due persone incastrate tra le lamiere: è questo il drammatico bilancio di un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 aprile. l’impatto, particolarmente violento, ha richiesto un intervento urgente dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 per liberare i feriti dalle carcasse dei veicoli.All’arrivo delle squadre di emergenza, i conducenti erano ancora all’interno delle vetture gravemente danneggiate. Sono state utilizzate tecniche di primo soccorso sanitario per estrarre in sicurezza i due feriti, che sono poi stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso. Successivamente, si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area.Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 03, nel territorio di Buronzo, nel Vercellese, sopra il ponte del torrente Cervo. Thesocialpost.it - Auto si scontrano, l’impatto è spaventoso: persone incastrate tra le lamiere Leggi su Thesocialpost.it Duedistrutte e duetra le: è questo il drammatico bilancio di un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 aprile., particolarmente violento, ha richiesto un intervento urgente dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 per liberare i feriti dalle carcasse dei veicoli.All’arrivo delle squadre di emergenza, i conducenti erano ancora all’interno delle vetture gravemente danneggiate. Sono state utilizzate tecniche di primo soccorso sanitario per estrarre in sicurezza i due feriti, che sono poi stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso. Successivamente, si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area.Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 03, nel territorio di Buronzo, nel Vercellese, sopra il ponte del torrente Cervo.

