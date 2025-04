Auguri a Claudia Cardinale l’intramontabile Angelica compie 87 anni spirito ribelle che il tempo non ha domato video

Claudia Cardinale compie 87 anni. Un compleanno che non è solo una cifra anagrafica, ma la celebrazione di una carriera straordinaria, di un talento purissimo e di una bellezza che ha travalicato i decenni, mantenendo intatta la sua forza espressiva e il suo fascino magnetico. Un numero che, detto così, potrebbe suggerire distanza, passato, memoria. E invece no: con Claudia Cardinale non si parla mai solo di passato. Il suo volto è più presente e vivido che mai nel nostro immaginario, e il pensiero corre a quelle locandine dei grandi film che da sempre troneggiano nelle sale cinematografiche e che celebrano la sua bellezza fiera e indomabile che riecheggia negli occhi e nella memoria di chi sogna ancora il cinema come una macchina mitologica.Claudia Cardinale compie 87 anniNata a Tunisi da genitori siciliani, la Cardinale incarna un’italianità verace, mediterranea, potente. Secoloditalia.it - Auguri a Claudia Cardinale, l’intramontabile Angelica compie 87 anni: spirito ribelle che il tempo non ha domato (video) Leggi su Secoloditalia.it Oggi87. Un compleanno che non è solo una cifra anagrafica, ma la celebrazione di una carriera straordinaria, di un talento purissimo e di una bellezza che ha travalicato i decenni, mantenendo intatta la sua forza espressiva e il suo fascino magnetico. Un numero che, detto così, potrebbe suggerire distanza, passato, memoria. E invece no: connon si parla mai solo di passato. Il suo volto è più presente e vivido che mai nel nostro immaginario, e il pensiero corre a quelle locandine dei grandi film che da sempre troneggiano nelle sale cinematografiche e che celebrano la sua bellezza fiera e indomabile che riecheggia negli occhi e nella memoria di chi sogna ancora il cinema come una macchina mitologica.87Nata a Tunisi da genitori siciliani, laincarna un’italianità verace, mediterranea, potente.

