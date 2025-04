Arriva a Napoli la Coppa Pizzeria il torneo di calcio più pazzo del mondo

Napoli, dove l’artista romano Daniele Sigalot, costruirà un Colosseo di 70 metri utilizzando 250 container del porto di Napoli.La location, tutta sui generis, che sarà realizzata e smantellata nel giro di 48 ore, ospiterà la tredicesima edizione del torneo di calcio più assurdo del pianeta: la Coppa Pizzeria.Fondato nel 2011 a Berlino dall’artista Daniele Sigalot, il torneo riunisce ogni anno oltre cento giocatori, pronti a sfidarsi, in partite 2 contro 2, in un contesto a dir poco bizzarro e con regole fuori dal comune, che ironizzano e, al tempo stesso consacrano, il gioco più seguito al mondo.Solo lo scorso anno, il pallone è stato rincorso sul fondo, vuoto, della storica piscina Kursaal di Ostia Lido, giusto qualche mese prima del suo smantellamento. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it 15 aprile 2025- L’appuntamento è per domenica 4 maggio nell’area portuale di, dove l’artista romano Daniele Sigalot, costruirà un Colosseo di 70 metri utilizzando 250 container del porto di.La location, tutta sui generis, che sarà realizzata e smantellata nel giro di 48 ore, ospiterà la tredicesima edizione deldipiù assurdo del pianeta: la.Fondato nel 2011 a Berlino dall’artista Daniele Sigalot, ilriunisce ogni anno oltre cento giocatori, pronti a sfidarsi, in partite 2 contro 2, in un contesto a dir poco bizzarro e con regole fuori dal comune, che ironizzano e, al tempo stesso consacrano, il gioco più seguito al.Solo lo scorso anno, il pallone è stato rincorso sul fondo, vuoto, della storica piscina Kursaal di Ostia Lido, giusto qualche mese prima del suo smantellamento.

Al porto di Napoli si gioca a calcio nel Colosseo ricostruito: Daniele Sigalot porta in città la Coppa Pizzeria.

