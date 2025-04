Ardea allagamento in due locali di pompaggio Nuova California senz’acqua

Ardea, 15 aprile 2025 – Nuova California senz’acqua a causa di un guasto tecnico: dal primo mattino le squadre del Nucleo Operativo Airone di Ardea sono in supporto ad Idrica Spa a causa di un guasto tecnico di una paratia che ha causato un allagamento critico all’interno di due locali di pompaggio di acqua sanitaria. La zona risulta senza acqua potabile da stamattina. Le squadre stanno intervenendo con idrovora da 6000 litri/minuto coadiuvando il personale di Idrica intervenuto con altra idrovora. Le operazioni di svuotamento sono ancora in corso”. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025 –a causa di un guasto tecnico: dal primo mattino le squadre del Nucleo Operativo Airone disono in supporto ad Idrica Spa a causa di un guasto tecnico di una paratia che ha causato uncritico all’interno di duedidi acqua sanitaria. La zona risulta senza acqua potabile da stamattina. Le squadre stanno intervenendo con idrovora da 6000 litri/minuto coadiuvando il personale di Idrica intervenuto con altra idrovora. Le operazioni di svuotamento sono ancora in corso”.

Potrebbe interessarti anche:

Ardea, asinello sbranato da due cani

Ardea, 14 marz0 2025- Una macabra vista quella che si sono trovati stamane sotto gli occhi gli abitanti di Ardea. Sul prato, abbandonata, giaceva la carcassa di un piccolo di asino sbranato. Poco ...

Crac Maugeri, il processo d’appello: due condanne si trasformano in assoluzioni

Pavia, 11 marzo 2025 – Due assoluzioni, due conferme di condanna, una conferma di un’assoluzione risalente al primo grado e una rideterminazione di pena per l’assoluzione relativa a un solo capo ...

Conceicao, due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina

Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore

Ardea, allagamento in due locali di pompaggio: Nuova California senz’acqua. Ardea, emergenza idrica a Nuova California: migliaia di famiglie senz’acqua per un guasto tecnico. Ne parlano su altre fonti

ilcaffe.tv comunica: Ardea, due supermercati in “guerra” col Comune: autorizzati a pochi metri l’uno dall’altro - Ardea, due supermercati sorgono a poca distanza l’uno dall’altro, entrambi autorizzati dal Comune. Uno dei due fa istanza al Tar per vederci chiaro. La società che gestisce un punto vendita ad Ardea, ...

ilcaffe.tv comunica: Ardea, un milione di euro per un chilometro di strada (ma addio allagamenti) - Un milione di euro peri lavori su un chilometro di via Nazareno Strampelli ad Ardea. È il progetto che la Giunta comunale guidata da Maurizio Cremonini ha approvato per poter procedere con la gara ...