Amo ‘mio marito’ nonostante sia inquinato e puzzi siamo nella fase della luna di miele parla la donna che ha sposato un fiume come atto di protesta gioioso

nonostante lui sia inquinato e puzzi di fogna. Stiamo parlando di fiume, bene dirlo. Andiamo con calma: lei si chiama Meg Avon e ha 28 anni. Avon è anche il nome del fiume che ha sposato in modo, ovviamente, simbolico. Il motivo? Sensibilizzare sulle condizioni terribili in cui versa il corso d’acqua che scorre nel sud-ovest dell’Inghilterra. Si è trattato, ha detto la 28enne al Daily Star, di un “atto di protesta gioioso e non oppositivo“, perché la festa di nozze c’è stata davvero, lo scorso 17 giugno 2023. E come va il matrimonio? “siamo ancora nella fase della luna di miele, e sono ancora completamente ossessionata dal fiume. Mi sveglio pensando al fiume, la mia vita ruota intorno a lui. Penso sempre a quando potrò passare di nuovo del tempo con lui”.Meg è una nuotatrice esperta e anche se la sua relazione col fiume è “fluida e aperta” (“passo molto tempo anche con altri fiumi, ma per me va bene. Ilfattoquotidiano.it - “Amo ‘mio marito’ nonostante sia inquinato e puzzi, siamo nella fase della luna di miele”: parla la donna che ha sposato un fiume come “atto di protesta gioioso” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ama suo maritolui siadi fogna. Stiamondo di, bene dirlo. Andiamo con calma: lei si chiama Meg Avon e ha 28 anni. Avon è anche il nome delche hain modo, ovviamente, simbolico. Il motivo? Sensibilizzare sulle condizioni terribili in cui versa il corso d’acqua che scorre nel sud-ovest dell’Inghilterra. Si è trattato, ha detto la 28enne al Daily Star, di un “die non oppositivo“, perché la festa di nozze c’è stata davvero, lo scorso 17 giugno 2023. Eva il matrimonio? “ancoradi, e sono ancora completamente ossessionata dal. Mi sveglio pensando al, la mia vita ruota intorno a lui. Penso sempre a quando potrò passare di nuovo del tempo con lui”.Meg è una nuotatrice esperta e anche se la sua relazione colè “fluida e aperta” (“passo molto tempo anche con altri fiumi, ma per me va bene.

