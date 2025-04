Airbag difettosi Citroen in 179mila possono chiedere il risarcimento danni ammessa la class action

class action contro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën per il caso degli Airbag difettosi montati sui modelli Citroën C3 e DS3 che riguarda 179mila veicoli: termini e modalità per richiedere il risarcimento dei danni. Leggi su Fanpage.it Tribunale delle Imprese di Torino ha dichiarato ammissibile lacontro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën per il caso deglimontati sui modelli Citroën C3 e DS3 che riguardaveicoli: termini e modalità per riildei

Airbag difettosi sui modelli Citroën, accolta la class action contro Stellantis. Il guaio su 190 mila auto: chi può sperare nel risarcimento milionario

Il Tribunale delle Imprese di Torino ha accolto la class action, promossa da un gruppo di associazioni di consumatori contro Stellantis, Psa Italia e Automobiles Citroën, per airbag ...

Airbag ?difettosi?: chiesti maxi risarcimenti in tutta Italia

C?è una maxi richiesta di risarcimento, da poco depositata al Tribunale di Torino, per le anomalie riscontrate sugli airbag Takata. In particolare per quelli montati sulle Citroen C3 e...

Raffaella Scudiero morta ad Acerra in un incidente, ipotesi airbag difettoso: i modelli richiamati da Citroen

Raffaella Scudiero potrebbe essere stata uccisa da un malfunzionamento dell'airbag della sua auto, una C3 che era tra quelle richiamate da Citroen

