Accusato di violenza sessuale su una bimba l8217uomo arrestato trasferito dal carcere di Venezia a Gorizia

violenza sarebbe stata commessa nell'androne del palazzo in cui vive la bambina, quando stava ormai per entrare in casa ed era al telefono con una amica, che ha udito le sue grida. Leggi su Fanpage.it Lasarebbe stata commessa nell'androne del palazzo in cui vive la bambina, quando stava ormai per entrare in casa ed era al telefono con una amica, che ha udito le sue grida.

Massimiliano Mulas accusato di violenza su 11enne a Mestre, precedenti per reati sessuali. Accusato di violenza sessuale su una bimba, l'uomo arrestato trasferito dal carcere di Venezia a Gorizia. 45enne accusato di violenza sessuale su una bambina di 11 anni. Arrestato. Convalidato l’arresto per Massimiliano Mulas, accusato di violenza sessuale su una undicenne a Mestre. Accusato di violenza su bimba di 11 anni, arrestato. Mestre, 45enne accusato di violenza su bimba di 11 anni: arrestato dai Carabinieri. Ne parlano su altre fonti

