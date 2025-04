Nuovasocieta.it - Abbonamento Musei compie 30 anni di attività e supera i 500 musei aderenti

Dal 1995,ha trasformato il modo di vivere e fruire la cultura in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta, diventando un modello di promozione del patrimonio culturale a livello europeo. Un percorso trentennale che ha visto l’Associazione crescere da realtà locale a sistema integrato capace di connettere persone, istituzioni e territori, con una rete che oggi ha raggiunto il traguardo di 500 realtà museali inserite nel circuito.Nata su iniziativa degli Assessorati alla Cultura di Città di Torino, Regione Piemonte e Provincia di Torino, per gestire e valorizzare eventi culturali con la denominazione “Torino Città Capitale Europea”, l’Associazione ha progressivamente ridefinito la propria missione, diventando un hub di innovazione per l’accessibilità culturale. I numeri raccontano una storia straordinaria di crescita e partecipazione: in 30ha registrato 2.