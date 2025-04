15 aprile 1992 il Torino batte il Real Madrid e va in finale di Coppa Uefa VIDEO

aprile 1992: il Torino batte il Real Madrid e va in finale di Coppa Uefa (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio. Glieroidelcalcio.com - 15 aprile 1992: il Torino batte il Real Madrid e va in finale di Coppa Uefa (VIDEO) Leggi su Glieroidelcalcio.com L'articolo 15: ilile va indi) proviene da Gli Eroi del Calcio.

Potrebbe interessarti anche:

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart.

Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli ...

Bonus psicologo, INPS: dal 15 aprile scorrimento graduatorie e individuazione nuovi beneficiari

L’INPS ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse per il Bonus psicologo, il contributo destinato a coprire i costi delle sessioni di psicoterapia. Per le Regioni e le Province autonome di Trento ...

Dazi su prodotti americani dal 15 aprile: Tajani chiede esclusione del whiskey

"Ci sarà con effetto dal 15 aprile una lista di prodotti americani su cui mettere i dazi. E' una vecchia lista congelata, io ho chiesto il rinvio ma mi pare che la posizione prevalente sia di ...

“CORRIERE TORINO” * 15/04/2025 «PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO. Torino-Real Madrid. 15 aprile 1992, quando il Torino di Mondonico sconfisse il Real Madrid. Don Bosco: due convegni a Roma e Torino per presentare l’Epistolario completo. 15 aprile 1992: il Toro batte il Real e vola in finale. 15 aprile 1992 Torino - Real Madrid 2-0, quella notte magica per 60 mila tifosi granata. Ne parlano su altre fonti

giornalelavoce.it comunica: Torino: riscaldamenti spenti dal 15 aprile nonostante il ritorno del freddo - L'amministrazione comunale di Torino conferma lo spegnimento dei riscaldamenti il 15 aprile, nonostante il freddo in arrivo ...