Zelda Notes rivoluziona Breath of the Wild e Tears of the Kingdom su Switch 2

Zelda Notes: la nuova app per l'universo di Hyrule
Zelda Notes sarà integrata nella Nintendo App e accessibile anche da dispositivi mobili, consentendo ai giocatori di interagire con l'universo di gioco anche lontano dalla console. Tra le funzioni principali troviamo:
Mappa interattiva dettagliata dei due giochi
Sistema di annotazioni personali e condivise con altri utenti
Condivisione di costruzioni e invenzioni realizzate in Tears of the Kingdom
Sblocco di obiettivi esclusivi, legati proprio all'uso dell'app
Questa nuova dimensione trasforma l'esperienza tradizionale di Zelda in qualcosa di vivo, dinamico e connesso, dove esplorazione e creatività vengono valorizzate anche fuori dal gioco.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild e Tears of the Kingdom - sarà possibile riparare le armi su Nintendo Switch 2

Tuttavia, rappresenta un interessante compromesso per chi ama collezionare armi rare o semplicemente vuole evitare l’ansia da rottura a ogni scontro. Una scelta che conferma l’approccio sempre più flessibile di Nintendo verso le richieste della sua community.

Il prezzo di The Legend of Zelda : Breath of the Wild fa discutere : costa 90 Euro con il DLC

A questa si aggiungono 20€ per il DLC ufficiale — che non è incluso — per un totale di 90€. Come segnalato da Insider Gaming, per alcuni è una scelta di business coerente.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild - la versione Nintendo Switch 2 non include l’Expansion Pass

Resta da vedere come risponderà il mercato, soprattutto dopo il lancio ufficiale previsto per il 5 giugno. L’edizione per Switch 2 porterà con sé solo miglioramenti visivi e prestazionali per sfruttare la potenza della nuova console, ma non aggiungerà nuovi contenuti alla storia o elementi di gameplay.

