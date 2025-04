Xi | Guerra dei dazi non avrà vincitori

Guerra commerciale non vedrà vincitori. Così il presidente cinese Xi Jinping che oggi si recherà in Vietnam, poi in Malaysia e Cambogia, per rafforzare i legami commerciali dopo i dazi imposti da Trump. In un articolo sul principale quotidiano vietnamita Nhan Dan, Xi ha esortato i due Paesi a "salvaguardare con forza il sistema commerciale multilaterale, la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.53 Il protezionismo "non porta da nessuna parte" e unacommerciale non vedrà. Così il presidente cinese Xi Jinping che oggi si recherà in Vietnam, poi in Malaysia e Cambogia, per rafforzare i legami commerciali dopo iimposti da Trump. In un articolo sul principale quotidiano vietnamita Nhan Dan, Xi ha esortato i due Paesi a "salvaguardare con forza il sistema commerciale multilaterale, la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali".

Dal Giappone anni ’80 alla Cina di oggi, passando per le crisi del '97 e del 2008: questa non è economia. È il nuovo capitolo della guerra Usa-Cina, dove i dazi al 145 per cento sono atti di politica estera che sembrano scritti da Beckett e dove Apple scappa in India prima del dietrofront di Trump.

it. Lo ha detto il capodelegazione della Lega, Paolo Borchia al Parlamento Europeo, in merito al confronto Usa-Ue sui dazi. BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dovremmo esser bravi noi ad imporre quelle condizioni che poi fanno sì che il negoziato abbia un esito positivo”.

. Almeno per ora. Gli iPhone sono salvi. . La stangata dei dazi di Trump sulla merce prodotta in Cina, con un picco del 145 per cento, aveva fatto balenare un prezzo stellare per lo smartphone di Apple.

