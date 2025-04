Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 08 | 40

Regione Lazio apriamo con un incidente sulla 91 Roma Fiumicino che provoca ripercussioni sul traffico con restringimento di carreggiata e ore tra via Cristoforo Colombo & via della Magliana in direzione raccordo prestare attenzione sempre sulla Roma Fiumicino lunghe code a tratti dalla raccordo alla Colombo verso il centro di Roma e ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso code tra cassie e tiburtine tra casina e Ardeatina mentre in esterna code tra il bivio per la 24 e la Prenestina e tra la Cassia e l'Aurelia è ancora tra Roma Fiumicino e A24 Roma-teramo ricco intenso Anche soprattutto in ingresso a Roma corre sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est sulla Appia per via dei Laghi Raccordo Anulare verso quest'ultimo sulla Pontina Castel Romano sempre verso il centro tra via Pindaro e via di Malafede sulla Colombo in direzione Roma e sulla Flaminia code altezza Malborghetto è ancora dalla raccordo anulare abbia dei Due Ponti ed è tutto da Federico Ascari Duster l'infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 07 : 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio abbiamo ancora un incidente sulla Appia che sta causando code tra via dei Laghi e raccordo anulare in direzione della capitale e passiamo alla diramazione Roma sud dove ci sono code tra Tor Vergata e raccordo verso quest'ultimo è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico code tra la casina E l'ardeatina mentre in esterna si rallenta tra il bivio per la 24 e Tiburtina e tra Aurelia e Pisana ingresso a Roma traffico intenso con coda sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est questa situazione sulla Flaminia coda altezza Malborghetto dalla raccordo a 22 sulla Pontina tra Pomezia Castel Romano ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tu e Noemi monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2025 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2025 ore 19 : 25

campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2025 ore 18 : 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud coda altezza Grande Raccordo Anulare ingresso nella capitale sul grande raccordo si rallenta tra le uscite Laurentina diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite Flaminia e Salaria sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la strada statale Cassia bis incidente risolto e traffico in diminuzione altezza Castel de' ceveri direzione Roma finalmente in via Prenestina grande raccordo e via di Torrenova via Casilina rallentamenti a Borghesiana altezza via di Vermicino direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo via Appia un incidente a rallenta il traffico altezza Albano nei due sensi di marcia veloce in pubblica è tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio

