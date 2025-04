Dailyshowmagazine.com - Unplugged Playlist: Nicola Ferrari racconta il suo singolo “Wings of Fire”??

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Un nuovo episodio del podcastha portato al centro della scena il rocker sassolese, che ha presentato il suoof, tratto dall’album Again. A condurre la puntata, le voci familiari di Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni.of: la forza dei sogni in musicaIl branoof, uno dei 12 presenti nell’album (11 in inglese e 1 in italiano), si distingue per il suo carattere fortemente onirico.che, a differenza degli altri pezzi più “terreni”, questo brano rappresenta una vera e propria fuga metaforica dalla realtà. La canzone esprime il desiderio di evadere da situazioni scomode per ritrovare serenità interiore, un invito a lasciarsi trasportare dal vento dei sogni. Il significato del sogno secondoAlla domanda su cosa rappresenti il sogno per lui,risponde con sincerità: “Il sogno è poter scegliere dove stare, un modo per staccarsi da una realtà che spesso può essere dura”.