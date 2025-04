Tgcom24.mediaset.it - Ue, rischio spionaggio: telefoni usa e getta ai funzionari in missione negli Usa

Le misure erano finora riservate soltanto ai viaggi in Ucraina e in Cina, dove i dispositivi informatici standard non possono essere introdotti per timore di sorveglianza russa o cinese