Trump sta perdendo la pazienza con Putin Per il tycoon gli ultimi bombardamenti dell’Ucraina sono orribili e rischiano di produrre una reazione

Trump ha descritto come “orribile” l’attentato in cui sono morte almeno 34 persone e ne sono rimaste ferite 117 a Sumy, nell’Ucraina nordorientale, senza però addossare la colpa direttamente alla Russia. “Penso sia terribile. E mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale, l’Air Force One. Alla domanda di chiarimenti su questo “errore”, Trump ha risposto: “Hanno commesso un errore (.) dovrete chiederlo a loro”. Senza specificare a chi si riferisse.Trump sta perdendo la pazienza con Putin. Per il tycoon gli ultimi bombardamenti dell’Ucraina sono “orribili” e rischiano di produrre una reazioneIn precedenza, il Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc) aveva affermato che l’attentato sottolineava la necessità di avviare negoziati per porre fine alla guerra. Lanotiziagiornale.it - Trump sta perdendo la pazienza con Putin. Per il tycoon gli ultimi bombardamenti dell’Ucraina sono “orribili” e rischiano di produrre una reazione Leggi su Lanotiziagiornale.it Donaldha descritto come “orribile” l’attentato in cuimorte almeno 34 persone e nerimaste ferite 117 a Sumy, nell’Ucraina nordorientale, senza però addossare la colpa direttamente alla Russia. “Penso sia terribile. E mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile”, ha detto il presidente degli Stati Uniti ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale, l’Air Force One. Alla domanda di chiarimenti su questo “errore”,ha risposto: “Hanno commesso un errore (.) dovrete chiederlo a loro”. Senza specificare a chi si riferisse.stalacon. Per ilgli” ediunaIn precedenza, il Consiglio per la sicurezza nazionale (Nsc) aveva affermato che l’attentato sottolineava la necessità di avviare negoziati per porre fine alla guerra.

Potrebbe interessarti anche:

Auto - vino - made in Italy... chi sono le principali vittime dei dazi di Trump

L’incertezza sta avendo ripercussioni che possono essere a medio-lungo termine visto che molti dei grandi fondi e delle principali banche Usa vedono la recessione imminente.

L’80% di iPhone per gli Usa sono prodotti in Cina : perché Trump ha escluso il tech dai dazi

«Che fine hanno fatto i CEO delle grandi aziende tecnologiche in tema di dazi?» titolava l’edizione americana di Wired, e la risposta è arrivata poche ora dopo: Trump ha .

I dazi di Trump sono un regalo per il soft power cinese

La guerra commerciale americana sta rafforzando l’immagine e l'influenza del paese, che però dovrà comunque fare i conti con le ripercussioni economiche.

Ne parlano su altre fonti Trump sta perdendo la pazienza con Putin. Trump dà una scadenza a Netanyahu su Gaza. E Witkoff vola a Mosca. BASTA CAROTE, PER MOSCA SERVE ALTRO. I dazi statunitensi sono realtà. L'annuncio di Trump: «Negoziati diretti con l'Iran». Ma con Putin ora è arrabbiato: «Bombardano l'Ucraina come pazzi, ora basta» - Il video. Trump lancia un ultimatum a Putin: “Cessate il fuoco entro aprile o nuove sanzioni”.

Come scrive msn.com: Trump dà una scadenza a Netanyahu su Gaza. E Witkoff vola a Mosca - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo riporta informazione.it: Trump perde la pazienza: «Putin sa che sono arrabbiato, parlerò con lui in settimana» - Il presidente americano minaccia dazi se dal Cremlino non arriva un raggiungimento, concreto, per un cessate il fuoco Il presidente USA Donald Trump prevede di parlare con il presidente russo Vladimir ...

Secondo notizie.tiscali.it: Trump perde la pazienza: “Sono molto arrabbiato con Putin". Minaccia di bombardare l'Iran e non esclude il terzo mandato - Donald Trump ha dichiarato di essersi infuriato con il presidente russo Vladimir Putin dopo che quest'ultimo ha messo in dubbio la credibilità di Volodymyr Zelensky e ipotizzato un governo di ...