Tra gli Usa e gli alleati del Pacifico la pace economica passa per il GNL americano

La notizia era nell'aria da tempo, almeno da quando nel bilaterale fra Trump e il primo ministro giapponese Ishiba, tenutosi a Washington lo scorso febbraio, il Presidente statunitense aveva reso pubblica l'intenzione della sua amministrazione di investire politicamente ed economicamente sul progetto "Alaska LNG", per espandere le esportazioni di gas naturale liquefatto ai principali alleati degli Stati Uniti nella regione dell'Indo-Pacifico. Ora, l'aggressiva strategia economica statunitense rappresentata dai dazi imposti e poi rimossi da Donald Trump nell'arco di poche ore dopo la turbolenta reazione dei mercati internazionali, sembra aver velocizzato un processo già in corso e fatto maturare le relative intenzioni e convinzioni politiche degli alleati coinvolti nel piano.I dettagli del piano condiviso fra Washington e alleatiCome annunciato dal ministero dell'Economia taiwanese, nei prossimi anni, con l'obiettivo di riequilibrare il deficit commerciale subito dagli Stati Uniti, Taipei potrebbe acquistare fino a 200 miliardi di dollari di GNL aumentando di un terzo la sua percentuale importata dagli Usa.

