Ilfogliettone.it - TILÀ: il trucco degli arabi per vivere senza Aria Condizionata | Casa sempre a 24° e stai fresco tutta l’estate

Classici rimedi maefficaci in vista dell’arrivo delle stagioni calde dell’anno. La soluzione araba funziona. Le prime forme di rinfrescamento per le abitazioni erano strettamente legate all’ambiente circostante e sfruttavano principi naturali. Nell’antico Egitto si utilizzavano canne bagnate appese alle finestre, il cui evaporare raffreddava l’, mentre in Persia si costruivano le “torri del vento” per incanalare le brezze. Greci e Romani prediligevano cantine e ambienti sotterranei.Nel corso dei secoli, si sono evolute tecniche più sofisticate. Nel Medioevo, l’architettura stessa veniva progettata per favorire la ventilazione naturale e l’uso di cisterne sotterranee contribuiva a mantenere temperature più basse. In alcune regioni, come mondo arabo, si svilupparono sistemi ingegnosi come i “badgir” e l’uso di fontane e specchi d’acqua nei cortili interni.