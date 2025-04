The Last of Us 2 recensione del primo episodio | benvenuti a Jackson

Dire che fosse una delle serie più attese dell'anno è quasi un eufemismo. Ora finalmente The Last of Us è tornata in contemporanea con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con il secondo ciclo di episodi che prende a piene mani dalla Parte II del videogioco omonimo, sviluppato da Neil Druckmann con Naughty Dog per PlayStation, adattandola insieme a Craig Mazin (Chernobyl). Un ritorno carico di pathos per una stagione che riserverà non poche sorprese e che seguiremo con voi ogni settimana, come abbiamo fatto con Daredevil: Rinascita, cercando di mantenerci sempre in equilibrio tra spoiler e non spoiler.

The Last of Us 2×01 – La recensione in anteprima senza spoiler

Aspettate la nuova serie HBO? . Al cast principale, capitanato da Bella Ramsey e Pedro Pascal, si aggiungono Kaitlyn Dever, Isabela Moner e Danny Ramirez.

