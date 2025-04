Szczesny a Barcellona non ha ancora perso una partita e ha chiuso 12 match senza subire gol

Szczesny sta vivendo a Barcellona una seconda giovinezza, dimostrandosi un vero e proprio talismano per il club spagnolo, oltre che un affidabilissimo portiere. Ne parla il “Mundo Deportivo” in un approfondimento:Leggi anche: Szczesny: «Alla Juventus sono troppo concentrati sui risultati, a Barcellona si respira l’emozione del bel calcio»“Wojciech Szczesny continua ad accumulare soddisfazioni tra i pali del Barcellona. Grazie alle sue parate spettacolari, il portiere polacco sta scrivendo la storia in soli quattro mesi dal suo arrivo”, si legge sul noto portale. Ilnapolista.it - Szczesny a Barcellona non ha ancora perso una partita e ha chiuso 12 match senza subire gol Leggi su Ilnapolista.it Era pronto ad appendere i guantoni al chiodo, poi è arrivata la grande opportunità per allungare la sua carriera con un’altra tappa di assoluto prestigio. Ha deciso di coglierla al volo e, dopo appena qualche mese, può già affermare di aver preso la giusta decisione. Wojciechsta vivendo auna seconda giovinezza, dimostrandosi un vero e proprio talismano per il club spagnolo, oltre che un affidabilissimo portiere. Ne parla il “Mundo Deportivo” in un approfondimento:Leggi anche:: «Alla Juventus sono troppo concentrati sui risultati, asi respira l’emozione del bel calcio»“Wojciechcontinua ad accumulare soddisfazioni tra i pali del. Grazie alle sue parate spettacolari, il portiere polacco sta scrivendo la storia in soli quattro mesi dal suo arrivo”, si legge sul noto portale.

