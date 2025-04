Storico Andrea Locatelli | prima vittoria assoluta nel campionato di Superbike

Andrea Locatelli può festeggiare la prima vittoria nel campionato mondiale di Superbike. Il bergamasco si è imposto nella gara-2 di Assen, in Olanda, festeggiando a 28 anni il suo primo successo.Il nativo di Alzano e originario di Selvino aveva già ottenuto numerosi risultati di prestigio, avendo ben 20 podi all’attivo, ma mai era riuscito a togliersi la soddisfazione di essere sul gradino più alto del podio: ce l’ha fatta alla gara numero 154.“Aiutato” dai problemi tecnici che hanno fermato Nicolò Bulega, il favoritissimo del weekend, Locatelli in sella alla sua Pata Maxus Yamaha, è risucito partendo dal terzo posto a conquistare gara-2 domenica 13 aprile, dopo che in gara-1 il sabato era stata portata a termine con un ottimo secondo posto.Locatelli con la sua moto numero 55 ha tagliato il traguardo festeggiato dai colleghi: ora nel Mondiale è al terzo posto con 107 punti, mentre Bulega, primo, ne ha 136. Bergamonews.it - Storico Andrea Locatelli: prima vittoria assoluta nel campionato di Superbike Leggi su Bergamonews.it Dopo una lunga attesa,può festeggiare lanelmondiale di. Il bergamasco si è imposto nella gara-2 di Assen, in Olanda, festeggiando a 28 anni il suo primo successo.Il nativo di Alzano e originario di Selvino aveva già ottenuto numerosi risultati di prestigio, avendo ben 20 podi all’attivo, ma mai era riuscito a togliersi la soddisfazione di essere sul gradino più alto del podio: ce l’ha fatta alla gara numero 154.“Aiutato” dai problemi tecnici che hanno fermato Nicolò Bulega, il favoritissimo del weekend,in sella alla sua Pata Maxus Yamaha, è risucito partendo dal terzo posto a conquistare gara-2 domenica 13 aprile, dopo che in gara-1 il sabato era stata portata a termine con un ottimo secondo posto.con la sua moto numero 55 ha tagliato il traguardo festeggiato dai colleghi: ora nel Mondiale è al terzo posto con 107 punti, mentre Bulega, primo, ne ha 136.

Potrebbe interessarti anche:

Parte il Mondiale Superbike - e Bergamo c’è : in sella Barni Racing Team e Andrea Locatelli

MOTOCICLISMO. . La scuderia di Calvenzano per la prima volta schiera due moto (Danilo Petrucci e Yari Montella i piloti), il 28enne selvinese sempre alla guida di una Yamaha.

Ne parlano su altre fonti Il selvinese Andrea Locatelli vince per la prima volta (dopo 154 gare) in Superbike. Storico Locatelli: ad Assen la prima vittoria nel Mondiale Superbike - Foto. SBK | Round Olanda 2025: Un problema tecnico nega (di nuovo) la gioia a Bulega. Andrea Locatelli conquista in Gara 2 la sua prima vittoria in carriera!. Superbike Assen, Bulega out per problema tecnico. Gara 2 a Locatelli. Assen 2025, Gara 2: la sfortuna di Bulega regala a Locatelli la prima vittoria in Superbike. LIVING LA VIDA LOKA: Locatelli in Gara 2 ad Assen centra la prima vittoria nel , altro ritiro per Bulega.

Nota di ecodibergamo.it: Storico Locatelli: ad Assen la prima vittoria nel Mondiale Superbike - Foto - MOTOCICLISMO. In Olanda il selvinese, dopo il secondo posto di gara1 e il quarto della Superpole Race, si impone in gara2 dopo 20 podi in carriera. «Non ho mai smesso di crederci».

Si apprende da informazione.it: Storico Locatelli: ad Assen la prima vittoria nel Mondiale Superbike - Assen, Olanda, provincia di Bergamo. Il tutto grazie ad Andrea Locatelli: in sella alla sua Pata Maxus Yamaha, il selvinese domenica 13 aprile ha vinto gara2 del Gp olandese, il primo trionfo in 154 g ...

Come scrive insella.it: Andrea Locatelli ha superato l’esame di maturità: è riuscito a conquistare quella vittoria che inseguiva fin dal suo esordio in Superbike - Andrea Locatelli ha superato l’esame di maturità: è riuscito a conquistare quella vittoria che inseguiva fin dal suo esordio in Superbike ...