Sky Sport Tennis ? diretta ATP 500 Barcellona Monaco di Baviera WTA 500 Stoccarda e 250 Rouen

Tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 14 a lunedì 21 aprile: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.In questa settimana di aprile, il Tennis mondiale si concentra su quattro tornei di rilievo. A Barcellona, il Barcelona Open Banc Sabadell, giunto alla 72ª edizione, si svolge dal 14 al 20 aprile sui campi in terra rossa del Real Club de Tenis. Il tabellone singolare è stato ridotto da 48 a 32 giocatori. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, cerca il suo terzo titolo dopo le vittorie nel 2022 e 2023. Tra i suoi potenziali avversari figurano Frances Tiafoe, Álex de Miñaur, Stéfanos Tsitsipás e, in una possibile finale, il campione in carica Casper Ruud. Contemporaneamente, a Monaco di Baviera si disputa il BMW Open, che quest'anno ha ottenuto la promozione a torneo ATP 500.

