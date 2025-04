Sinner con le mani nei capelli | persi un sacco di soldi | 4 milioni di euro

Una squalifica pesante, una rinuncia sofferta e un danno economico che nessuno si aspettava.Jannik Sinner ancora fuori dai giochi. Una notizia che ha fatto tremare non solo i fan dell'altoatesino, ma anche tutto il sistema del tennis italiano. La sua assenza forzata dal circuito per i tornei, infatti, non riguarda solo i risvolti sportivi, ma nasconde implicazioni economiche molto più ampie e inaspettate.Il campione del mondo in carica a squadre e individuale, reduce da una stagione straordinaria, era attesissimo dal pubblico, dagli sponsor e dagli organizzatori. Ma la decisione della squalifica — per quanto temporanea — ha rovinato piani, sogni e, a quanto pare, anche incassi. E dietro le quinte si inizia a fare la conta dei danni.

