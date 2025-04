Ilrestodelcarlino.it - Scambio di cocaina in auto, la polizia locale ferma un 41enne: patente ritirata

Ferrara, 14 aprile 2025 – Acquista la droga mentre è in, lasegue il veicolo el’uomo: scatta il ritiro di. Un’altra operazione finalizzata al contrasto di uso di droga. Lo scorso 9 aprile il personale del Corpo diTerre Estensi, in servizio in abiti civili e con veicolo civetta, nell'ambito dell'attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato in mattinata un veicolo fermo in Contrada Mirasole. Il conducente era a bordo in apparente attesa. Dopo pochi minuti, dall'abitazione in prossimità del veicolo è uscito un giovane di etnia africana che ha raggiunto la macchina salendo dal lato passeggero. Gli agenti hanno riconosciuto inequivocabilmente l'uomo, pur non avendolo mai formalmente identificato, in quanto già coinvolto in precedenti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.