Sam Altman ha detto che il 10 del mondo usa ChatGpt

Il Brasile ha bloccato la startup di Sam Altman che scansiona l’iride delle persone

Le autorità brasiliane hanno bloccato Tools for Humanity, una startup co-fondata da Sam Altman, perché sta offrendo pagamenti in criptovalute in cambio di scansioni dell’iride delle persone

Il CEO di OpenAI si è lasciato sfuggire un dato sugli utenti complessivi che, ogni settimana, utilizzano l’intelligenza artificiale alla base di ChatGpt

Sam Altman ha detto che OpenAI è stata “dalla parte sbagliata della storia”

C’è la possibilità che in futuro l’azienda di San Francisco renda più trasparenti i suoi modelli di intelligenza artificiale. Anche se, ha precisato il suo CEO, “al momento non è la massima priorità”

