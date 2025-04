Roma Ranieri e il siparietto su Allegri | Lo puoi rivedere qui? Credo di sì

Ranieri ha mantenuto l'imbattibilità nei derby della capitale, ma avrebbe sicuramente preferito una vittoria che avrebbe dato una spunta determinante alla rincorsa europea della Roma. Alla fine, la sua ultima stracittadina da allenatore si è chiusa con il risultato di 1-1, con la magia di Soulé che ha risposto alla rete siglata da Romagnoli ad inizio ripresa."Potevo stare meglio – ha dichiarato Ranieri a Dazn dopo il triplice fischio – ma anche peggio. Mi sarebbe piaciuto chiudere con un'altra vittoria, ma il calcio è così. Mi mancherà l'Olimpico pieno, ti coinvolge da morire, ti dà voglia di fare sempre di più". A fine intervista, Stramaccioni gli ha poi chiesto se, da consigliere, la prima cosa che farà sarà chiedere un altro attaccante, lui ha riso e replicato così: "Buona serata a tutti".

Noi abbiamo avuto solo una palla gol con Mancini, il gol è stato un colpo di genio di Soulé. Noi non siamo da meno, ma non abbiamo giocato benissimo e va dato atto, ma abbiamo avuto una grande reazione.

