Roma pronta ad accogliere il negozio sul nucleare nuovo round Usa Iran in arrivo

In un improvviso cambio di passo, Stati Uniti ehanno riaperto i negoziati suliano, con un incontro cruciale tenutosi il 12 aprile a Muscat, in Oman. Si tratta del primo faccia a faccia diretto tra funzionari di alto livello delle due nazioni dall’amministrazione Obama, un segnale che potrebbe indicare l’inizio di un disgelo diplomatico o, forse, solo un breve intervallo prima di una nuova escalation.Dialogo “produttivo”, ma ostacoli restano enormiL’inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi si sono incontrati per oltre due ore in un luogo sicuro alla periferia della capitale omanita. Entrambe le parti hanno descritto l’incontro come “produttivo”. La Casa Bianca ha definito i colloqui “molto positivi e costruttivi”, pur ammettendo che gli ostacoli da superare restano “complicatissimi”.