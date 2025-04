Ranking ATP 14 aprile 2025 | Sinner sempre sul trono Alcaraz sale al n 2 Musetti vicinissimo alla top-10

Sinner inizia la sua 45ª settimana da n.1 del Ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di portare almeno a 49 le settimane in vetta alla classifica.Parlando d’attualità, a Montecarlo è stato assegnato il primo titolo Masters1000 sulla terra rossa e Carlos Alcaraz si è confermato un grande interprete del mattone tritato. Per la prima volta in carriera, Carlitos si è imposto sul rosso del Principato e con questo risultato si è portato in seconda posizione nella classifica mondiale, diventando a tutti gli effetti il principale competitors di Jannik. Oasport.it - Ranking ATP (14 aprile 2025): Sinner sempre sul trono, Alcaraz sale al n.2. Musetti vicinissimo alla top-10 Leggi su Oasport.it Jannikinizia la sua 45ª settimana da n.1 delATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale,è certo di portare almeno a 49 le settimane in vettaclassifica.Parlando d’attualità, a Montecarlo è stato assegnato il primo titolo Masters1000 sulla terra rossa e Carlossi è confermato un grande interprete del mattone tritato. Per la prima volta in carriera, Carlitos si è imposto sul rosso del Principato e con questo risultato si è portato in seconda posizione nella classifica mondiale, diventando a tutti gli effetti il principale competitors di Jannik.

Domani Sinner, dunque, scenderà a quota 9930, mentre Alcaraz salirà in classifica a quota 7720, a -2210 punti da Sinner, al quale nel complesso rosicchia 1400 punti in un colpo solo, e si porterà in seconda piazza nel ranking ATP, dato che Zverev non contemplerà il torneo tra i propri migliori 19 e scenderà a quota 7595.

595 del teutonico. L’atto conclusivo raggiunto in Costa Azzurra gli ha permesso di conquistare 650 punti nel ranking ATP, visto che dodici mesi fa non aveva partecipato a questo torneo.

. La situazione nel ranking Zverev, l’unico che matematicamente prima di questa partita avrebbe potuto scavalcarlo prima degli Internazionali d’Italia, chiude il torneo di Montecarlo con 7.

