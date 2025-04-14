PS5 aumenta di prezzo
Oggi, Sony ha pubblicato un annuncio che ha lasciato spiazzati milioni di videogiocatori in Europa e nei mercati internazionali: la PS5 Digital Edition subirà un aumento di prezzo, con effetto immediato. La notizia è stata diffusa tramite un aggiornamento sul PlayStation Blog, senza preavvisi o dichiarazioni pubbliche anticipate. A partire da questa data, il nuovo prezzo consigliato al pubblico per PS5 Digital sarà di 499,99 euro in Europa, con aumenti simili anche nel Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. L’annuncio è stato accompagnato da una generica spiegazione che attribuisce la decisione a un “ contesto economico difficile ”, comprendente inflazione, instabilità dei tassi di cambio e difficoltà nella catena di distribuzione globale. 🔗 Leggi su Top-games.it
