Post Malone chiude il Coachella e trasforma il palco nella Formula 1 Poi l’appello Se non credete in voi stessi nessun altro ci crederà cao

Dopo Lady Gaga, Benson Boone, i Green Day, Charli XCX are il weekend delValley Music and Arts Festival, l’evento che si svolge annualmente sui campi dell’Empire Polo Club di Indio,Valley in California, è statoCappellino da baseball e una maglietta con un bicchiere rosso in mano.Cosìsi è presentato suldel grande evento per offrire la sua performance su unche si èto in una rampa della1 per oltre un’ora e mezza di show. L’artista, ieri sera, si è presentato in gran forma tra fumo e fuochi d’artificio ed ha suonato i suoi più grandi successi. In scaletta “Texas Tea”, “Wow.”, “Better Now”, “Wrong Ones” e “Losers“.“Signore e signori, vi presento la mia canzone decente“, ha apparentemente scherzato presentando “White Iverson“, brano del 2016 tratto dall’album “Stoney“.