Pomodori sottocosto scatta l’allarme in Toscana I prezzi nel mirino di Coldiretti

Toscana la pomarola rischia di diventare "sleale". Al 31 dicembre del 2024, l'Ispettorato centrale per la qualità e la repressione frodi ha scoperto 12 violazioni da parte di aziende della grande distribuzione e trasformatori. Violazioni nelle pratiche commerciali Queste aziende sono accusate di aver usato la loro forza contrattuale per obbligare gli agricoltori ad accettare condizioni economiche sfavorevoli, vendendo i loro prodotti anche sotto il costo di produzione. A rendere noto il dato è Coldiretti Toscana, commentando il nuovo rapporto annuale sulle pratiche sleali nei rapporti tra agricoltori, trasformatori e supermercati. In particolare, tra le irregolarità segnalate ci sono il ritardo nei pagamenti e contratti troppo 'pesanti' e non giustificati, imposti ai fornitori.

