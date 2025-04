Quifinanza.it - Pirateria, le multe non spaventano le Iptv: il pezzotto è su Amazon

In casa Serie A il “” continua a essere un argomento caldissimo. A distanza di mesi dall’avvio delle procedure di tutela, però, non sembrano essere stati fatti passi in avanti. Ai grandi annunci è seguito un metodo criticato ampiamente in Italia e all’estero, quello del Piracy Shield.Oggi lecontinuano a proliferare e le minacce appaiono vuote, mentre nessuno guarda al quadro generale: costanti aumenti e spezzatino di diritti Tv. Nessuno pensa di evitare che la visione del calcio diventi un privilegio per pochi., la serie A annuncia battagliaGuardi le partite di calcio tramite? Sta per arrivarti una multa. Lo ha ribadito il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Ha partecipato all’evento Il Foglio a San Siro 2025 e ha risposto a una domanda diretta sul fenomeno del “”.