Spazionapoli.it - Pioggia di critiche dopo 45?: l’azzurro nel mirino dei tifosi

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Empoli,al termine del primo tempo da parte deiazzurri: il calciatore partenopeo nel.Al Maradona si è concluso il primo tempo tra Napoli ed Empoli con il risultato di 1 a 0 a favore della squadra di Antonio Conte. La bella rete di Scott McTominay sull’assist splendido di Romelu Lukaku ha permesso agli azzurri di chiudere il primo tempo in vantaggio. Un azzurro, però, ha deluso le aspettative deied è stato criticato sui social: ecco di chi si tratta.Napoli Empoli, finisce il primo tempo:a NeresNella prima frazione di gioco non è stata particolarmente apprezzata la prestazione di David Neres. L’ala brasiliana non è riuscito ad incidere ed è tra gli ultimi ad aver giocato più palloni. Nonostante abbia avuto un’occasione, l’ex Ajax non ha saputo mettersi in proprio sulla fascia ed ha deluso, così, idel Napoli.