Per capire le università di oggi basta una regata nel Tamigi

capire dove sta andando il mondo bisogna guardare alle università e, per capire dove stanno andando le università, bisogna guardare a Cambridge e a Oxford. Per capire Cambridge e Oxford, se si va di fretta, può essere sufficiente assistere alla consueta regata nel Tamigi, che si è svolta ieri e ha visto Cambridge trionfare di gran lunga, tanto con l’equipaggio maschile quanto con quello femminile. Non è tuttavia la supremazia acquatica a decidere del destino degli atenei; è invece tutto quel che ci galleggia attorno, come ad esempio il comportamento di Oxford. Sentite qua: prima gli oxoniani hanno chiesto e ottenuto la squalifica di quattro canottieri cantabrigensi ritenuti non regolarmente affiliati all’università rivale; poi le oxoniane hanno cercato di ostacolare con i remi la partenza delle avversarie, salvo poi cavarsela con una ripetizione della gara anziché con la squalifica disonorevole prevista dal regolamento; infine, una volta sconfitti, i due equipaggi blu hanno dichiarato che non si sentono battuti, che ciò che conta sono le amicizie costruite durante gli allenamenti e i bei ricordi destinati a durare tutta la vita, che sono orgogliosi del proprio impegno e che non sarà una sconfitta a definire Oxford. Ilfoglio.it - Per capire le università di oggi basta una regata nel Tamigi Leggi su Ilfoglio.it Perdove sta andando il mondo bisogna guardare allee, perdove stanno andando le, bisogna guardare a Cambridge e a Oxford. PerCambridge e Oxford, se si va di fretta, può essere sufficiente assistere alla consuetanel, che si è svolta ieri e ha visto Cambridge trionfare di gran lunga, tanto con l’equipaggio maschile quanto con quello femminile. Non è tuttavia la supremazia acquatica a decidere del destino degli atenei; è invece tutto quel che ci galleggia attorno, come ad esempio il comportamento di Oxford. Sentite qua: prima gli oxoniani hanno chiesto e ottenuto la squalifica di quattro canottieri cantabrigensi ritenuti non regolarmente affiliati all’rivale; poi le oxoniane hanno cercato di ostacolare con i remi la partenza delle avversarie, salvo poi cavarsela con una ripetizione della gara anziché con la squalifica disonorevole prevista dal regolamento; infine, una volta sconfitti, i due equipaggi blu hanno dichiarato che non si sentono battuti, che ciò che conta sono le amicizie costruite durante gli allenamenti e i bei ricordi destinati a durare tutta la vita, che sono orgogliosi del proprio impegno e che non sarà una sconfitta a definire Oxford.

Potrebbe interessarti anche:

Quanto costa una vacanza studio all’estero? Tutto quello che devi sapere sul budget

Ecco Base Popolare Marche | | Vogliamo una strada nuova

Ans-IA uno studio spiega il rapporto tra l’uso dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo di ansia Le analogie storiche di tecnofobia

Dalla filtrazione del sangue ai test metabolici e ormonali l' obiettivo è allungare la vita



Ne parlano su altre fonti Stefano Argentino e Sara Campanella, il collega di università arrestato per l'omicidio della 22enne. Le urla:. Ennesimo caso di suicidio all'università, senatrice M5s si commuove: "Basta stigma su salute mentale". L’Università di Padova sbarca al Civile: il progetto per un corso di Medicina. Scorciatoie e gossip contro il giornalismo. Il governo vuole l’università dei precari. “Mi dicevano che non avrei finito le medie, oggi sono laureato”. Il libro di Tommaso Fanucci, giovane disabil….

Secondo ilfoglio.it: Per capire le università di oggi basta una regata nel Tamigi - A burocrazia, pochezza e ipocrisia si uniscono rinuncia della competitività e incapacità di saper perdere. In pochi minuti, la gara tra Cambridge e Oxford ha fotografato il mondo accademico attuale ...

Scrive ilsussidiario.net: UNIVERSITÀ/ “L’efficienza non basta più: occorre integrare didattica, ricerca e impegno civico” - L’università come istituzione è in grave crisi e se si vuole salvarla occorre ripensarla. Va superato il modello attuale basato sull’efficienza ...