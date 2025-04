Il documentario targato: Il viaggio di Kulu" racconta una storia toccante di rinascita e speranza nel mondo della fauna in pericolo. All'attivo una regia curata e un approccio empatico, per un film che racconta il legame profondo che si può creare tra un essere umano e uno degli.

Potrebbe interessarti anche:

Carlos Alcaraz : un miniserie documentaria di Netflix racconta il campione di tennis spagnolo

Dal 23 aprile in streaming sulla piattaforma arriva Carlos Alcaraz: a modo mio. Eccone trailer e trama.

Miss Italia su Netflix : un documentario racconta la storia del concorso

Il documentario, disponibile su Netflix dal 26 febbraio 2025, propone un racconto completo del concorso di bellezza che ha segnato la storia della televisione italiana, tra polemiche e punti di forza.

Ne parlano su altre fonti

Pangolin, su Netflix un docufilm dedicato ai pangolini da un regista premio Oscar: quando esce.

8 nuovi film Netflix da vedere a Aprile 2025.

Next on Netflix 2025, le novità in arrivo: il Frankenstein di Del Toro e la data di uscita di Squid Game 3.

Pangolin: Il viaggio di Kulu, il documentario di Netflix che racconta la lotta per la sopravvivenza.

I film in streaming in Italia: Wish dal 3 aprile su Disney+.