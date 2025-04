Ilnapolista.it - Osimhen farebbe comodo allo United: Zirkzee e Hojlund non si sono dimostrati dei bomber (Athletic)

A quale sponda di Manchester servirebbe Victor? si domanda The. L’attaccante tornerà a Napoli tra pochi mesi dopo il prestito al Galatasaray e dovrà presto decidere sul suo futuro, che sembra essere lontano dall’Italia.più al Manchesterche al CityIl portale statunitense scrive:Il prestito di Victordal Napoli al Galatasaray sembra uno strano anno sabbatico calcistico. Il trasferimento a Istanbul è avvenuto dopo che la trattativa con l’Al Ahli è saltata all’ultimo minuto, lasciando il Napoli a rimuginare per una soluzione a breve termine. Avendo già firmato Romelu Lukaku come suo sostituto e messofuori rosa, un prestito era l’unica opzione praticabile. Il suo ritorno al Napoli questa estate, una volta scaduto il prestito, dovrebbe essere poco più di una breve sosta.