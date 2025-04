Operazione Libdem Chiacchierata con Luigi Marattin

Luigi Marattin – economista e deputato di lunga esperienza,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Operazione Libdem. Chiacchierata con Luigi Marattin Leggi su Ilfoglio.it È il 9 aprile, i reali d’Inghilterra sbarcano a Montecitorio e– economista e deputato di lunga esperienza,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

’La missione possibile’ di Luigi Marattin

Domani Marattin sarà nel capoluogo maremmano per presentare il suo libro ’La missione possibile’, edito da Rubettino, un saggio che affronta le sfide economiche e politiche dell’Italia e traccia una possibile rotta per un rinnovamento liberaldemocratico.

Ne parlano su altre fonti Operazione Libdem. Chiacchierata con Luigi Marattin. Fuga da Renzi, non solo Marattin. Libdem e Nos per un partito unitario: “C’è un 8%? Andiamocelo a prendere”. Operazione Libdem. Chiacchierata con Luigi Marattin.

ilfoglio.it comunica: Operazione Libdem. Chiacchierata con Luigi Marattin - Che cos’è e che cosa farà il nuovo partito “anti ultrà” di destra e di sinistra, in aspirazione unitaria con chi ci sta, in slalom tra populismi e putinismi e in dialogo con gli ex terzopolisti (perch ...