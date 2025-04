Omicidio nella sala slot a Cesa | fermato un minorenne per la morte di Davide Carbisiero

Omicidio di Davide Carbisiero, il 20enne di Succivo ucciso nella mattinata del 13 aprile all'interno di una sala slot di Cesa. nella tarda serata di ieri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di un minore, gravemente indiziato del

Omicidio in una sala slot a Cesa - fermato un minorenne : vittima un 19enne incensurato

. Gli inquirenti stanno cercando di identificarli per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Non è esclusa la pista del regolamento di conti.

Caserta - 19enne ucciso in una sala slot a Cesa : minorenne fermato per omicidio

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini condotte dai carabinieri di Aversa, a provocare la morte del 19enne sarebbe stato un colpo d'arma da fuoco sparato alla giugulare.

Omicidio in sala slot - fermato minorenne

7. C'erano forse dei testimoni, fuggiti dop gli spari. Il 19enne ucciso era incensurato. Contro il 19enne, tre colpi; fatale quello che lo ha raggiunto alla giugulare.

