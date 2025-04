Non nascondo un tesoro ma possono nascondere un melanoma Per questo la mappa dei nei andrebbe fatta una volta al anno Ora anche AI può dare una mano

Iodonna.it - Non nascondo un tesoro ma possono nascondere un melanoma. Per questo la "mappa" dei nei andrebbe fatta una volta all'anno. Ora anche l'AI può dare una mano

I nei si forquando un gruppo di cellule pigmentate si concentra in una specifica area della pelle, creando macchie scure di varie forme e dimensioni. E fin qui è tutto normale. Per la maggior parte delle persone, infatti, i nei rimangono stabili e non rappresentano alcun problema. Tuttavia sapere dove sono, e soprattutto come sono fatti e le loro dimensioni, fa la differenza nel riconoscere eventuali segnali di allarme (leggi, ma non solo). Ecco a cosa serve latura dei nei e perché è importante farla.: tutto quello che c’è da sapere X Perché è importante avere ladei neiIl controllo dei nei è essenziale per individuare alterazioni sospette, come cambiamenti di forma, colore, margini o dimensioni.