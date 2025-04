Anteprima24.it - Napoli, la Croce di Cariati’ torna a casa

Tempo di lettura: 6 minutiLadei Cariati èta a, accolta da quella devozione popolare che ne ha fatto il simbolo dei Quartieri Spagnoli. Vincenzo Migliaro, pittore dell’800 napoletano la ritrae tra i simboli di, Sergio Siano, tra i fotografi che meglio hanno raccontato lacontemporanea la rende protagonista nell’ultimo suo volume scritto con Vittorio del Tufo sui Quartieri Spagnoli.Eretta per la prima volta dai fedeli come ringraziamento a Dio nel 1836, quando la città fu colpita dal colera che causò oltre 5.000 vittime, è considerata un simbolo di protezione del popolo napoletano contro pestilenze, epidemie e catastrofi naturali. Nacque con una particolarità: il Cristo non guardava verso il mare, ma verso la collina quasi a dare il benvenuto ai viandanti provenienti dalle terre agricole del Vomero per giungere nel centro della città.