Panorama.it - Mps, il governo benedice l’offerta su Mediobanca: niente golden power e voterà l’aumento di capitale

La giornata borsistica ha sorriso a Banca Monte dei Paschi di Siena, con il titolo in rialzo del 2,5% a 6,33 euro, in linea con un comparto bancario tonico (+2,3% il Ftse Mib), ma soprattutto spinto dalla notizia che ilitaliano ha deciso di non esercitare ilsulpubblica di scambio (OPS) lanciata su, la quale a sua volta ha registrato un incremento del 4,3%, attestandosi a 15,15 euro.La delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta un passaggio chiave per l’operazione annunciata dal gruppo senese a gennaio, che mira alla creazione di un nuovo polo bancario italiano. Una decisione attesa, ma comunque significativa: la rinuncia all’utilizzo dei poteri speciali da parte dell’esecutivo ha sgomberato il campo da eventuali ostacoli politici e ha dato un segnale chiaro al mercato.