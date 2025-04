Morto Mario Vargas Llosa lo scrittore peruviano premio Nobel per la letteratura

Lima, 14 aprile 2025 – Addio a Mario Vargas Llosa. Lo scrittore peruviano, premio Nobel per la letteratura nel 2010 è morto a Lima all'età di 89 anni. A darne notizia il figlio Álvaro sul suo account ufficiale di X: "Con profondo dolore, rendiamo pubblico che nostro padre, Mario Vargas Llosa, è morto oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia e in pace". Negli ultimi mesi si erano moltiplicate le voci sul deterioramento della salute del romanziere, che durante la pandemia da Covid era stato a lungo ricoverato in ospedale. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate. Il premio Nobel per la letteratura Nato ad Arequipa il 28 marzo del 1936, Llosa era stato insignito del premio Nobel per la letteratura per aver raccontato "la cartografia delle strutture del potere" e per aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

Non era solo una domanda esistenziale: era anche politica, morale, storica. Ambientata durante la dittatura peruviana di Manuel Odría, la storia ruota attorno alla celebre domanda: «In quale momento si è rovinato il Perù, Zavalita?».

com/c6HgEfyaIe — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) April 14, 2025 “La sua scomparsa rattrista parenti, amici e i suoi lettori di tutto il mondo, ma speriamo che possano trovare conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, avventurosa e fruttuosa e che lascia dietro di sé un’opera che sopravvivrà”.

Nel 2010 fu insignito del Nobel per aver raccontato la "cartografia delle strutture del potere" e per aver descritto "l'immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo".

