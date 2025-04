Tvzap.it - Milo Infante, la decisione ufficiale della Rai: cosa succede

News Tv. Cambio di marcia per, storico volto del pomeriggio di Rai2 e conduttore del talk di approfondimento Ore 14. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il giornalista è pronto per una nuova avventura. Disi tratta? promosso dalla Rai: Ore 14 sbarca in prima serataSecondo alcune indiscrezioni, pare che la Rai abbia deciso di affidare aquattro serate speciali in prima serata, in onda nel mese di giugno 2025. Si tratta di una promozione importante, che premia il lavoro svolto in questi anni con un programma che, pur partendo in sordina, è riuscito a guadagnarsi uno zoccolo duro di pubblico.