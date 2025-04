Meta i dati pubblici degli utenti europei saranno usati per allenare l’IA ecco come opporsi

Meta annuncia aggiornamenti ai termini di servizio di app come Instagram e Messenger: anche i dati pubblici degli utenti europei saranno utilizzati per “migliorare” la Meta AI Repubblica.it - Meta, i dati pubblici degli utenti europei saranno usati per allenare l’IA: ecco come opporsi Leggi su Repubblica.it annuncia aggiornamenti ai termini di servizio di appInstagram e Messenger: anche iutilizzati per “migliorare” laAI

Potrebbe interessarti anche:

Cgil sulle aggressioni ai sanitari | Non serve inasprire le pene ma garantire i diritti dei cittadini e degli operatori sanitari

Cisco Data Privacy Benchmark Study 2025

Meta addestrerà la sua AI usando i dati dei cittadini europei

Trump non si ferma più con i licenziamenti dei dipendenti pubblici | chiude pure il dipartimento dell’Istruzione degli Stati Uniti



Ne parlano su altre fonti Meta avvia l'addestramento dell'Intelligenza artificiale con contenuti pubblici degli utenti europei. Meta inizia l’addestramento dell’Ai sui post e commenti pubblici. Ecco come opporsi. Meta addestrerà l’IA con dati pubblici: tutto ciò che c’è da sapere a riguardo. Meta in Ue addestrerà l'IA con dati pubblici, al via notifiche. Meta addestrerà la propria Intelligenza Artificiale con i contenuti pubblici dei cittadini europei. Meta AI usa i nostri dati e non si può disattivare, alcune considerazioni.

repubblica.it riferisce: Meta AI, i dati pubblici degli utenti europei saranno usati per allenare l’IA: ecco come opporsi - Meta annuncia aggiornamenti ai termini di servizio di app come Instagram e Messenger: anche i dati pubblici degli utenti europei saranno utilizzati per ...

Segnala ansa.it: Meta in Ue addestrerà l'IA con dati pubblici, al via notifiche - Meta inizierà da questa settimana ad inviare notifiche agli utenti europei per spiegare che tipo di dati userà per addestrare "presto" la sua intelligenza artificiale. (ANSA) ...

Lo riporta msn.com: Meta avvia l'addestramento dell'Intelligenza artificiale con contenuti pubblici degli utenti europei - Post e commenti andranno a incentivare lo sviluppo dei modelli AI del gruppo. Gli utenti, avvisati nei prossimi giorni tramite notifiche e mail, pero potranno opporsi all'utilizzo dei loro dati ...