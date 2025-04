Mario Vargas Llosa premio Nobel autore de La zia Julia e lo scribacchino morto a 89 anni

premio Nobel che ha firmato Pantaleon e le visitatrici, La casa verde ed Elogio della matrigna si è spento nella sua casa di Lima il 13 aprile 2025 a 89 anni. Uno dei capisaldi della letteratura sudamericana, lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, è morto a Lima il 13 marzo 2025 all'età di 89 anni. A dare la notizia il figlio dello scrittore, Álvaro Vargos Llosa, il quale ha comunicato che il padre "è mancato serenamente a Lima., circondato dalla sua famiglia" in un post sui social media, firmato da lui stesso e dai suoi fratelli Gonzalo e Morgana. "La sua scomparsa rattristerà i suoi parenti, i suoi amici e i suoi lettori in tutto il mondo, ma speriamo che trovino conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita . Movieplayer.it - Mario Vargas Llosa, premio Nobel autore de La zia Julia e lo scribacchino, morto a 89 anni Leggi su Movieplayer.it Lo scrittore peruvianoche ha firmato Pantaleon e le visitatrici, La casa verde ed Elogio della matrigna si è spento nella sua casa di Lima il 13 aprile 2025 a 89. Uno dei capisaldi della letteratura sudamericana, lo scrittore peruviano, èa Lima il 13 marzo 2025 all'età di 89. A dare la notizia il figlio dello scrittore, Álvaro Vargos, il quale ha comunicato che il padre "è mancato serenamente a Lima., circondato dalla sua famiglia" in un post sui social media, firmato da lui stesso e dai suoi fratelli Gonzalo e Morgana. "La sua scomparsa rattristerà i suoi parenti, i suoi amici e i suoi lettori in tutto il mondo, ma speriamo che trovino conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita .

Potrebbe interessarti anche:

È morto Mario Vargas Llosa - lo scrittore premio Nobel aveva 89 anni

Negli ultimi mesi si erano moltiplicate le voci sul deterioramento della salute dello scrittore, che era tornato a vivere a Lima. Dopo la sconfitta elettorale si trasferì in Spagna – che nel 1993 gli concesse anche la cittadinanza – dove si affermò come una delle voci più influenti nel dibattito politico e culturale del paese.

Addio al premio Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa - morto a 89 anni il romanziere peruviano autore de 'La casa verde'

È morto nella sua casa di Lima; nel 2010 il Nobel per la Letteratura È morto Mario Vargas Llosa, romanziere peruviano premio Nobel per la Letteratura nel 2010.

Morto lo scrittore Mario Vargas Llosa - premio Nobel per la letteratura nel 2010

Continua a leggere . Il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa è deceduto questa domenica a Lima. Noto anche per la sua attività politica, aveva sposato il comunismo di Fidel Castro per poi convertirsi al liberismo.

Ne parlano su altre fonti È morto Mario Vargas Llosa. Addio allo scrittore Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ultima ora. È morto il Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa, aveva 89 anni. Morto a 89 anni Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura nel 2010. È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, il premio Nobel per la letteratura aveva 89 anni. È morto Mario Vargas Llosa, scrittore peruviano e premio Nobel.

notizie.it comunica: Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la Letteratura, è morto: le cause del decesso - Mario Vargas Llosa, autore peruviano, è scomparso domenica a Lima. La triste notizia è stata condivisa dal figlio Álvaro attraverso il suo account ufficiale su X.

Nota di notizie.it: Mario Vargas Llosa, vincitore di u Premiu Nobel per a Letteratura, hè mortu: cause di morte - Mario Vargas Llosa, autore peruviano, è scomparso domenica a Lima. La triste notizia è stata condivisa dal figlio Álvaro attraverso il suo account ufficiale su X.

msn.com riferisce: Mario Vargas Llosa, morto il premio Nobel per la letteratura: aveva 89 anni. Le nozze con la zia acquisita, la lite a pugni con Garcia Marquez - Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 ...