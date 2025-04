Mario Vargas Llosa morto il premio Nobel per la letteratura | aveva 89 anni Le nozze con la cugina la lite a pugni con Garcia Marquez

Mario Vargas Llosa, vincitore del premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile. Ilmattino.it - Mario Vargas Llosa, morto il premio Nobel per la letteratura: aveva 89 anni. Le nozze con la cugina, la lite a pugni con Garcia Marquez Leggi su Ilmattino.it Lo scrittore peruviano, vincitore delper la2010 e membro dell'Académie française, èdomenica 13 aprile.

. . Lo scrittore peruviano Mario Vargas Llosa, vincitore del Premio Nobel per la letteratura 2010 e membro dell'Académie française, è morto domenica 13 aprile.

Lo scrittore peruviano, premio Nobel per la Letteratura nel 2010 è morto a Lima all’età di 89 anni. Una discesa in campo che non fu coronata dal successo perché Vergas Llosa fu battuto dal centrista-neoliberista indipendente Alberto Fujimori.

Venne sconfitto da Alberto Fujimori, outsider populista con un programma vago e accattivante. Nel 1990, Vargas Llosa si candidò alla presidenza del Perù.

