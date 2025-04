Maltempo critico La data cruciale | Sottocorona prevede piogge intensissime

Sottocorona, meteorologo di La7, che presenta il quadro generale del meteo nel suo appuntamento prima di Omnibus: "Molte nuvole sul Mediterraneo centrale, quelle più intense in realtà al momento non sono sull'Italia, ma siamo in una zona di bassa pressione e quindi di Maltempo". Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: "La previsione per la giornata di oggi, lunedì 14 aprile, per quello che riguarda le piogge evidenzia che sono poche al sud e questa è una situazione che si manterrà, perché il flusso, quello che poi è perturbato, che porta le piogge, interessa soprattutto nord e centro. Oggi il nord-est con fenomeni intensi, l'Appennino settentrionale, la Toscana, il nord-ovest, la Sardegna, meno al centro dove qualche pioggia comunque c'è e sicuramente nuvole, ma piogge ben poche al sud.

Infine Sottocorona si sofferma sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora relativamente alte sulla pianura padana e al sud, qualche calo solo sul nord-ovest della Toscana dove sono previste le piogge più intense.

Sulla Corsica "anche qualcosa di più". Il cambio di passo è all'orizzonte e la stabilità, che ha caratterizzato il quadro meteorologico dell'ultima settimana, presto subirà qualche scossone.

Nella giornata di domani, giovedì 3 aprile, si vede un'ulteriore attenuazione di questi fenomeni, ormai schiarite ampie un po' ovunque, al sud c'è qualche debole pioggia, qualche nuvole in più, ma ormai non è più maltempo, è un tempo appena un po' incerto.

