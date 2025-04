Ma cosa fanno? The Couple il pubblico guarda la diretta ed è bufera nera su Mediaset

Couple, il reality condotto da Ilary Blasi che sta cercando di conquistare il pubblico dopo la lunga stagione del Grande Fratello. Le otto coppie protagoniste del format si preparano a superare nuove prove e, soprattutto, a fare i conti con le prime nomination del gioco. Un momento decisivo, che potrebbe iniziare a delineare le prime vere strategie tra i concorrenti.Come da tradizione nei reality, ci sarà anche spazio per le dinamiche della casa e i momenti più personali dei partecipanti, che stanno iniziando a farsi conoscere meglio dal pubblico. Dopo l’addio al GF, infatti, molti telespettatori stanno iniziando ad affezionarsi ai nuovi protagonisti, anche grazie alla diretta h24, che permette di osservarela vita qutidiana dei concorrenti. Leggi su Caffeinamagazine.it Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova attesissima puntata di The, il reality condotto da Ilary Blasi che sta cercando di conquistare ildopo la lunga stagione del Grande Fratello. Le otto coppie protagoniste del format si preparano a superare nuove prove e, soprattutto, a fare i conti con le prime nomination del gioco. Un momento decisivo, che potrebbe iniziare a delineare le prime vere strategie tra i concorrenti.Come da tradizione nei reality, ci sarà anche spazio per le dinamiche della casa e i momenti più personali dei partecipanti, che stanno iniziando a farsi conoscere meglio dal. Dopo l’addio al GF, infatti, molti telespettatori stanno iniziando ad affezionarsi ai nuovi protagonisti, anche grazie allah24, che permette di osservarela vita qutidiana dei concorrenti.

Sei pronto per scoprire chi sono i favoriti del pubblico nella prossima puntata di The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? I sondaggi di Angolo delle Notizie rivelano le coppie più amate.

Al termine della prima puntata, infatti, un momento particolare ha fatto sorridere il pubblico e scatenato i commenti sui social. La Carrisi ha così risposto: “Io sì, c’era mia zia, Amanda (Lecciso, ndr).

Anche perché Irma, ha una compagna a casa e la cosa certamente non le farebbe piacere. Dopo l’addio al Grande Fratello, il pubblico ha trovato nel nuovo format una ventata di novità, momenti di quotidianità e ovviamente i primi gossip.

Lo riporta vanityfair.it: The Couple : come funziona e chi sono i concorrenti del nuovo programma di Ilary Blasi - Protagonisti di The Couple sono vere coppie ma anche parenti, amici e colleghi, tutti costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

Riporta quotidiano.net: Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco a The Couple, chi sono e cosa fanno - Prodotta con acqua purissima della regione di Zerenda e grano selezionato, si distingue per un profilo aromatico unico in cui spiccano note leggere di cedro. Il packaging s’ispira all’architettura ...

Scrive gay.it: The Couple, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli: cosa fanno oggi e il successo degli anni ’90 - Brigitta e Benedicta Boccoli sono pronte a tornare in TV con "The Couple", il reality show condotto da Ilary Blasi in partenza da lunedì 7 aprile su Canale 5.