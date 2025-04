L’Inter anti Bayern Monaco è già fatta | 6 rientri e 2 allarmi rientrati – CdS

Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi pronto a rilanciare sei giocatori, mentre può sorridere per altri due.I rientri – Cresce l’attesa per Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions League. A San Siro, mercoledì sera, si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena, con la Beneamata chiamata a difendere questo risultato. Smaltita l’ottima vittoria col Cagliari (oggi in campo il Napoli), Inzaghi ha già iniziato a preparare la sfida ai bavaresi. Come riferisce il Corriere dello Sport, in casa Inter ci saranno sei rientri dal primo minuto: Pavard, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Bastoni e Thuram. Questi avevano riposato contro il Cagliari nell’ultima di campionato, con i primi tre che non avevano giocato neanche un minuto. Inter-news.it - L’Inter anti Bayern Monaco è già fatta: 6 rientri e 2 allarmi rientrati – CdS Leggi su Inter-news.it Tra due giorni ci sarà Inter-, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi pronto a rilanciare sei giocatori, mentre può sorridere per altri due.I– Cresce l’attesa per Inter-, ritorno dei quarti di Champions League. A San Siro, mercoledì sera, si ripartirà dall’1-2 dell’Allianz Arena, con la Beneamata chiamata a difendere questo risultato. Smaltita l’ottima vittoria col Cagliari (oggi in campo il Napoli), Inzaghi ha già iniziato a preparare la sfida ai bavaresi. Come riferisce il Corriere dello Sport, in casa Inter ci saranno seidal primo minuto: Pavard, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Bastoni e Thuram. Questi avevano riposato contro il Cagliari nell’ultima di campionato, con i primi tre che non avevano giocato neanche un minuto.

Potrebbe interessarti anche:

Inter-Bayern Monaco - quando si gioca il ritorno dei quarti di Champions League : data e orario

Continua a leggere . Diretta, a pagamento ed esclusiva, in TV e streaming, su Amazon Prime. Inter-Bayern Monaco, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca mercoledì 14 aprile alle 21:00 allo Stadio Meazza.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv - Champions League 2025 : orario - programma - streaming

La super-sfida si disputerà alle ore 21. Come arrivano le due formazioni all’evento? L’Inter è in vantaggio dopo i primi 90 minuti dato che ha sbancato l’Allianz Arena con il punteggio di 2-1 al termine di un match davvero intenso.

Hoeness : «Bayern Monaco - mai visti così tanti infortuni. Con l’Inter superarsi»

E nessuna squadra può davvero farcela. L’ex stella tedesca, oggi presidente onorario del club, si è espresso in questo modo anche in vista della prossima partita di Champions League contro l’Inter: «Voglio dire, sono al Bayern Monaco da molto tempo, ma non ho mai visto una serie di infortuni così gravi.

Ne parlano su altre fonti Turnover? No, grazie: contro Bayern e Bologna Inzaghi se la gioca con i Magnifici 8. Bayern Monaco-Inter, probabili: Dimarco in panchina, gioca Carlos Augusto. I diffidati dell'Inter contro il Bayern Monaco: chi rischia di saltare la semifinale d'andata in Champions League. Bayern Monaco-Inter, le pagelle dell'andata dei quarti di Champions League. Inzaghi lancia l'Inter: "Contro il Bayern in fiducia e senza gestire". Champions League, oggi Bayern Monaco-Inter: gli infortunati e le probabili formazioni.

fanpage.it riferisce: Inter-Bayern Monaco, quando si gioca il ritorno dei quarti di Champions League: data e orario - Inter-Bayern Monaco, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si gioca mercoledì 14 aprile alle 21:00 allo Stadio Meazza ...

Riporta msn.com: Bayern Monaco-Inter: Inzaghi ha un solo dubbio di formazione - Formazione titolare anti bavaresi praticamente già fatta. Unico ballottaggio tra Carlos Augusto e Dimarco sulla fascia.

Scrive fanpage.it: Bayern Monaco-Inter 1-2, risultato e highlights della partita di Champions League: decidono i gol di Frattesi e Lautaro Martinez - Il risultato di Bayern Monaco-Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e la diretta in tempo reale ...