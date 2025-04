Inter-news.it - Le 2 vite di Arnautovic all’Inter e quest’anno solo gol pesanti – CdS

Leggi su Inter-news.it

Il contributo di Markoalla causa dell’Inter, in questa stagione, si sta rivelando più decisivo che mai. Sette golper l’austriaco.DUE– La sua prima vitafu breve e vissutada tifoso, la seconda la sta vivendo da protagonista. Marko, come sottolinea il Corriere dello Sport, è l’unico giocatore nerazzurro superstite di quella meravigliosa cavalcata del 2010. Ma in quel caso il giovane Arna recitò un ruolo da semplicissimo comprimario, lasciando la scena a Milito e compagni. L’2.0, invece, piano piano sta diventando sempre più protagonista di questa Inter. E dopo lo scudetto della seconda stella vinto lo scorso anno, l’ex Bologna sogna un altro triplete. Ma il suo contributo, nonostante lo stesso numero di reti (sette, ma mancano ancora diverse gare da giocare), si sta rivelando più impattante e decisivo.